Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
208.990
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8425
EURO
6.0898
Akçakoca'da 500 ton hamsi avlandı
Akçakoca'da 500 ton hamsi avlandı
Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu
Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu
Edirne milletvekili Bircan hayatını kaybetti
Edirne vekili Bircan hayatını kaybetti
Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'u sağanak vurdu
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı

Avrupa güçlü ve bağımsız hale gelmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa daha güçlü ve daha bağımsız hale gelmeli

Avrupa güçlü ve bağımsız hale gelmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa daha güçlü ve daha bağımsız hale gelmeli

18 Kasım 2018 Pazar 19:07
0 Okunma
Avrupa güçlü ve bağımsız hale gelmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa daha güçlü olmalı ve daha bağımsız hale gelmeli." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın, gelecekte dünyada iddialı olması için daha bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Federal Meclisi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri anma töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın ve özellikle Almanya ile Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemek gibi bir misyonu olduğunu belirtti.

"Avrupa daha güçlü olmalı ve daha bağımsız hale gelmeli." diyen Macron Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve daha büyük bir Avrupa egemenliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Macron, "Bu mücadele kazanılmadı, bu mücadele asla kazanılmadı." ifadesini kullanarak, Almanya'yı yeni bir milliyetçi döneme karşı Avrupa'yı daha dirençli hale getirmek için çaba göstermeye davet etti.

İklim değişikliği, ticari çatışmalar ve diğer meydan okumalara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Macron, bunu Avrupa'ya borçlu olduklarını vurguladı.

Macron Almanya'nın "milliyetçiliğin kana susamış şeytanlarının" üstesinden geldiğini belirterek, "Fransa bu dirilişte rol oynadığı için gururluyum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaEmmanuel Macron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'in geride bıraktığı yıkım
İsrail'in geride bıraktığı yıkım
Trump, Kaşıkçı cinayeti raporunun hazırlandığını duyurdu
Trump, Kaşıkçı cinayeti raporunun hazırlandığını duyurdu
AB: Kaşıkçı soruşturmasını takip edeceğiz
AB: Kaşıkçı soruşturmasını takip edeceğiz
Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!
Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!
New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi
New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi
Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması
Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması
ÖSO, Fırat'ın doğusu için hazırlanıyor
ÖSO, Fırat'ın doğusu için hazırlanıyor
California'da ölü sayısı 74'e yükseldi
California'da ölü sayısı 74'e yükseldi
Kaybolan denizaltı bulundu
Kaybolan denizaltı bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ