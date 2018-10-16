Avrupa'dan Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye güçlü destek

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Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Türkiye'nin başlattığı soruşturma devam ederken uluslararası arenada da Riyad'a uygulanan baskı giderek artıyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye'yi desteklerken Suudi Arabistan'dan da şeffaf bir şekilde iş birliği yapmasını istiyor.

İlk olarak 8 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger ile Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında endişeli olduklarını dile getirdi.

Ertesi gün de İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili görüştüğü Suudi mevkidaşına, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada tam iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Yine aynı gün AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela da olayı yakından takip ettiklerini belirterek "Suudi Arabistan'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu netleştirecek bir açıklama bekliyoruz." dedi.

"Şeffaf ve kapsamlı soruşturma"

11 Ekim'de bir kez daha AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisinin Suudi yetkililere doğrudan iletildiğini açıkladı.

12 Ekim'de ise Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, şüphelerin dehşet verici olduğunu vurgulayarak "Bu olayın mümkün olduğunca hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması lazım. Suudi Arabistan'ın da bu aydınlatmaya kapsamlı bir şekilde katılması lazım." diye konuştu.

"Aşırı kaygı verici"

15 kişilik ekibin İstanbul'a gelişi ve Kaşıkçı'nın binaya giriş görüntülerinin yayımlanması sonrası endişeler daha da artarken Avrupa'dan ilk düzey tepki Fransa'dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aynı gün iddiaların çok ağır olduğunu, olayla ilgili tüm ayrıntıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Gazetecinin kaybolmasını "aşırı kaygı verici" olarak tanımlayan Macron, "Olayla ilgili soru işaretleri ortadan kaldırıldıktan sonra bir pozisyon belirleyeceğim." dedi.

"Türkiye'nin bu konuda ortak gayretlerini teşvik ediyoruz"

Suudi Arabistan'ın daha önceki açıklamalarını aksine düne kadar Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermemesi tepkilere yol açtı. İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, 14 Ekim'de ortak açıklama yayımlayarak Suudi Arabistan hükümetini olayla ilgili "tam ve ayrıntılı bir cevap" vermeye çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın ortak yazılı açıklamasında, "Bu olayı son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Gerçekte ne olup bittiğinin ortaya çıkarılması ve varsa Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının sorumlularının teşhis edilmesi ve bunlardan hesap sorulmasını temin için inanılır bir soruşturmaya ihtiyaç var. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu konuda ortak gayretlerini teşvik ediyoruz ve Suudi hükümetinin tam ve ayrıntılı bir cevap vermesini bekliyoruz. Bu mesajı doğrudan Suudi makamlarına da ilettik." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılsın"

15 Ekim'de Lüksemburg'da toplanan Dış İşleri Konseyinde de Kaşıkçı'nın durumu gündemde olmamasına rağmen ele alındı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının "Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılması" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan yönetimine, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını anımsatan Mogherini, "Bu konuda Washington yönetimiyle bütünüyle aynı çizgideyiz." dedi.

"İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da dünkü açıklamasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Cemal Kaşıkçı olayı derin bir kaygı kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yinelediğim gibi İngiltere, Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan yükselen çağrılara son olarak İspanya katıldı. İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, ifade ve basın özgürlüğünün demokratik bir devlet açısından önemine dikkati çekerek "İspanya, başta AB üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin dile getirdiği endişeleri paylaşıyor ve şeffaf ve acil bir soruşturma istiyor." dedi.