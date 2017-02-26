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Avrupa'da Türklere yönelik ırkçı saldırılar son yıllarda artıyor

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik ırkçı saldırılarda son yıllarda artış gözlenirken, 2011-2016 yıllarında Türkler, yabancı düşmanlığı kaynaklı 755 saldırıya maruz kaldı.

Avrupa'da Türklere yönelik ırkçı saldırılar son yıllarda artıyor

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik ırkçı saldırılarda son yıllarda artış gözlenirken, 2011-2016 yıllarında Türkler, yabancı düşmanlığı kaynaklı 755 saldırıya maruz kaldı.

26 Şubat 2017 Pazar 15:54
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Avrupa'da Türklere yönelik ırkçı saldırılar son yıllarda artıyor

ANKARA

Avrupa'da DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin yaydığı korku nedeniyle son yıllarda İslami semboller ve Müslümanlar birçok saldırıya uğruyor. Özellikle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içerikli saldırılardan Türkler de etkileniyor.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından derlediği bilgilere göre, son 6 yılda Avrupa'daki Türklere yönelik 755 yabancı düşmanlığı içerikli saldırı düzenlendi.

2011-2015 yıllarında toplam 627 ırkçı eylem kaydedilirken bunların 106’sı sadece 2015'te gerçekleşti. Ancak geçen sene Türklere yönelik yabancı düşmanlığı içerikli saldırıların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 arttığı görülüyor. Avrupa'da 2016'da 128 saldırı kayıtlara geçti.

Korku, ihmal ve gerek görmeme gibi farklı sebeplerle bildirilmeyen veya haberleştirilmeyen birçok ırkçı saldırı yaşandığı tahmin ediliyor.

Almanya’da cami, dini dernekler ve enstitüler hedefte

Almanya saldırıların büyük bölümünün yaşandığı ülke olarak dikkati çekiyor.

Ülkedeki onlarca saldırının arasında kundaklama ve tehdidin yanı sıra iş yeri, cami ve derneklere domuz organları bırakma, duvarlara gamalı haç, küfür ve hakaret içerikli yazı yazma ile işaretler çizme gibi ırkçı eylemler görülüyor.

Almanya'daki eylemlerin çoğunun cami, dini derneklere ve enstitülere yapıldığı gözleniyor.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hamm kentine bağlı Herringen beldesinde inşaatı süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) camisinin duvarlarına geçen ekimde "Almanya'dan defolun", "Müslüman yerine Nazi", "Türkleri gazlayalım" gibi ırkçı sloganlar yazılması medyada geniş yer bulan saldırılardan biri oldu.

Başbakanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik 2015'teki saldırılara ilişkin hazırlanan raporda da Almanya, saldırıların yarısından fazlasının yaşandığı ülke olmuştu.

İki yıl önce Türklere yönelik 106 saldırının 53'ü sadece Almanya’da yaşanmıştı.

Avusturya, Belçika, İsveç ve Hollanda en fazla saldırının düzenlendiği diğer ülkeler arasında.

Dışişleri Bakanlığı saldırıları takip ediyor

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığı içerikli veya ırkçı saldırıların takibi amacıyla bakanlıkta bir veri tabanı oluşturdu. Konsolosluk Çağrı Merkezi de ayrıca vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabileceği yardım hattı olarak hizmet veriyor.

Saldırıya uğrayan vatandaşlarla ilgili olarak başkonsolosluklar, yetkili yerel makamlar nezdinde gerekli işlemleri yaparken mağdurların ihtiyaç duydukları hukuki destek de dış temsilciliklerdeki hukuk danışmanları aracılığıyla sağlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaırkçıSaldırıÖnce Vatan Gazetesi
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