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Avrupa'da oy vermede son iki gün

Avrupa'da yaşayan Türk seçmenler, yarın saat 21.00'e kadar anayasa değişikliği halk oylaması için oylarını kullanabilecek.

Avrupa'da oy vermede son iki gün

Avrupa'da yaşayan Türk seçmenler, yarın saat 21.00'e kadar anayasa değişikliği halk oylaması için oylarını kullanabilecek.

08 Nisan 2017 Cumartesi 15:56
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Avrupa'da oy vermede son iki gün

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Avrupa'da kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Avrupa'da yaşayan Türkler, son iki günde tüm sandıklarda hızlı bir şekilde oylarını kullanabiliyor. En çok Türk vatandaşın yaşadığı Almanya'da, 13 bölgede oy verilebiliyor.

Bu yerlerden biri olan Köln Başkonsolosluğunda oyunu kullanan Ramazan Doğan, çalıştığı için hafta sonunu beklediğini belirterek, "Devletimiz, milletimiz ve geleceğimiz için çok önemli. Yarın son gün, gelmeyen herkes mutlaka gelip oyunu kullansın." dedi.

"Herkes gelsin oyunu kullansın"

Ayten ve Metin Turan çifti de herkesi sandığa davet ederek, "Türk vatandaşı olduğumuz için oyumuzu kullandık. Vatana millete hayırlı olsun. Ülkem için en iyisi neyse o olsun. Herkesten oylarını kullanmalarını rica ediyoruz, mutlaka gelip kullansınlar." şeklinde konuştular.

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde yarın 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Avusturya'da rekor kırıldı

Avusturya'da ise Viyana, Salzburg ve Bregenz şehirlerinde kurulan sandıklarda bugüne kadar 110 bine yakın seçmenden 44 bin 500'ü oylarını kullandı. Bregenz şehrinde yaşayan Türkler ise, ülke genelinde bir rekora imza attı. 11 bin 948 seçmenin bulunduğu şehirde 10 bin 990 vatandaşın sandık başına giderek oy kullanmasıyla yüzde 90.8’lik katılım elde edildi. Bir önceki seçimde yüzde 40’lık katılım sağlanan ülkede, bu seçimlerde oranın yüzde 60’lara ulaşması bekleniyor.

Belçika'da ise, Brüksel ve Anvers'te kurulan sadıklarda oy verme işlemi devam ediyor. Bir önceki seçime göre sandığa daha fazla ilgi gösteren Belçika'daki seçmenler, partilerin sağladığı otobüsler veya kendi arabalarıyla diğer kentlerden gelerek oylarını kullanıyor. Oy verme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden uzun süreli beklemeler yaşanmıyor.

AA

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