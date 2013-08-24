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Avrupa da katliama karşı ayakta

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır'da ve Suriye'de yaşanan katliamlar protesto edildi.

Avrupa da katliama karşı ayakta

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır'da ve Suriye'de yaşanan katliamlar protesto edildi.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 08:12
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Avrupa da katliama karşı ayakta
BRÜKSEL/PARİS

Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gösteride protesto edildi.

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi binalarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda yapılan ve Türkler ile Mısırlıların yanı sıra farklı Arap ülkeleri vatandaşlarının da destek verdiği gösteride yapılan konuşmalarda, AB protesto edilirken, Türkiye'ye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Mısır halkına verdiği destekten dolayı teşekkür edildi.

Göstericilerden Tekin Deniz, şunları söyledi:

"Mısırlı kardeşlerimize destek vermek için geldik, bu anti demokratik darbeyi lanetlemek için buradayız. Zulüm, dünyanın hiçbir yerinde faydalı olmayacaktır, zalimler hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. O yüzden insan olma adına damarlarında zerre kadar insanlık taşıyan vicdanı en ufak şeyde harekete geçebilen insanların bu zulüm karşısında susmaması gerekir. Dünyanın her bir tarafında seçilmiş yönetimlere seçilmiş insanlara bu tür yaklaşımların, darbelerin yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Mısır halkıyla beraberiz.''

Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplanan bir grup da Suriye'deki kimyasal silahlı katliamı protesto etti. Gaz maskesi takan göstericiler adına yapılan açıklamada, AB'nin Suriye'de Esed diktatörlüğüne son verilmesi için hemen harekete geçmesi, halka bu savaş krizini atlatabilmesi ve özgür bir ordu kurabilmesi için destek verilmesi gerektiği kaydedildi.

Paris'te Mısır protestosu

Paris'in Trocadero Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Mısır'ın darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi fotoğrafları ve Mısır bayraklarıyla yaşanan katliama tepki gösterdi.

Elleriyle Rabia işareti yapan göstericiler, Fransızca ve Arapça "Katil Sisi", "Diktatör Sisi", "Cumhurbaşkanı Mursi" sloganları attı.

Mısır Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi'yi protesto eden göstericiler, "Kahrolsun darbe" sloganları da attı.

Mursi'nin görevine iade edilmesini talep eden göstericiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Bu arada Almanya, Ürdün, Tunus, Gazze, Fas ve Afganistan'da da Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik yapılan katliam ve Suriye'de sivil halkı hedef alan kimyasal silah saldırısına tepki gösterileri düzenledi.

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 08:13
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısırProtesto
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