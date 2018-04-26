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Avrupa'da istihdam verileri açıklandı

Avrupa genelinde 33 ülke arasında istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 80,6 ile İzlanda, istihdam oranı en düşük ülke ise yüzde 40,9 ile Yunanistan oldu.

Avrupa'da istihdam verileri açıklandı

Avrupa genelinde 33 ülke arasında istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 80,6 ile İzlanda, istihdam oranı en düşük ülke ise yüzde 40,9 ile Yunanistan oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:24
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Avrupa'da istihdam verileri açıklandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin 2017 yılı istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 7,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, AB üyesi 28 ülkede geçen yıl istihdam oranı, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Avrupa genelinde 33 ülke arasında istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 80,6 ile İzlanda, istihdam oranı en düşük ülke ise yüzde 40,9 ile Yunanistan oldu.

Türkiye'nin geçen yıla ilişkin istihdam oranı ise yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da en yüksek işsizlik Makedonya'da

2017'de AB üyesi 28 ülkenin 15-74 yaş arası işsizlik oranı yüzde 7,6 oldu. Avrupa genelinde 33 ülkenin işsizlik oranı yüzde 2,7 (İzlanda) ve yüzde 22,4 (Makedonya) arasında değişim gösterdi.

Türkiye'de 2017 yılında işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak belirlendi.

AB üyesi ülkelerin 2017 yılı istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 7,6 olarak belirlendi
- Avrupa'da istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 80,6 ile İzlanda, istihdam oranı en düşük ülke ise yüzde 40,9 ile Yunanistan oldu

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiMakedonyaAvrupada Işsizlik
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