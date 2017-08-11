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Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı yayılıyor

Danimarka’da bir firmanın Belçika'daki bir tedarikçiden 20 ton böcek ilaçlı yumurta ithal ettiği ve piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı yayılıyor

Danimarka’da bir firmanın Belçika'daki bir tedarikçiden 20 ton böcek ilaçlı yumurta ithal ettiği ve piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:31
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Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı yayılıyor

KOPENHAG

Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen "fipronil" adlı böcek ilaçlı yumurta krizi Danimarka'ya sıçradı.

Danimarka Gıda İdaresinden yapılan açıklamada, 20 ton böcek ilaçlı soyulmuş ve haşlanmış yumurtanın Danimarka'da piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, yumurtaların Danaeg Products adlı firma tarafından Belçika'daki bir firmadan ithal edildiği belirtilirken, yumurtaların Hollanda menşeili olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde kafe, kantin ve hazır yemek fabrikalarına satılan yumurtalarda fipronile rastlanması üzerine Danaeg Products adlı ithalatçı firmanın Gıda İdaresine başvurduğu aktarıldı.

Firmanın, müşterilerine ulaşarak yumurtaları tüketmemeleri ve imha etmeleri çağrısında bulunacağına dikkat çekilen açıklamada, yumurtalardaki fipropil düzeyinin insan sağlığını tehlikeye atacak seviyede olmadığı kaydedildi.

Böcek ilaçlı yumurtalar Danimarka’da ilk olarak bir ekmek fırınında ortaya çıkmıştı.

Fipronil nedir?

Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olsa da Avrupa Birliği'nde (AB) insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi hayvanlarda kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 miligramın üzerinde fipronil tespit edilen yumurtaların piyasalardan çekilmesi gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üzerindeki fipronilin ise insan sağlığına "ciddi" zararı olabileceğini belirtiyor.

Son Güncelleme: 11.08.2017 12:33
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaBöcek IlacıYumurtaAvrupa
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