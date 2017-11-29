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Avrupa Birliği'nde 'döner' tartışması

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlığa düştü.

Avrupa Birliği'nde 'döner' tartışması

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlığa düştü.

29 Kasım 2017 Çarşamba 00:54
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Avrupa Birliği'nde 'döner' tartışması

Brüksel'de toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi  fosfatın yasaklanmasına ilişkin bir teklifi görüştü. AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner  ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istedi.

Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken,  teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulunda da oylanması gerekiyor. Öte yandan AB Komisyonu fosfat yasağına karşı çıkıyor. Geçen günlerde,  AB Komisyonu kuzu, koyun, dana, sığır ve tavuk etlerine fosfat, fosforik asit, di  fosfat, tri fosfat, polifosfatın katkı maddesi olarak kullanılmasına izin  verilmesi hakkındaki düzenleme teklifinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ABDönerAPFosfatYasak
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