BERLİN - "Avro krizi emeklileri Türkiye'ye yönlendiriyor" başlığıyla gazetede yayınlanan haberde, gayrimenkullerin ve günlük yaşam giderlerinin Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması sebebiyle birçok emekli yabancının ikinci evini Türkiye'de aldığı belirtildi.

Türkiye'de 40 bin avrodan başlayan fiyatlarla ev alınabildiği, yüzme havuzlu müstakil evlerin fiyatının bile "sadece" 130 bin avro olduğu ifade edilen haberde, fiyatların sonbahardan itibaren artmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Türkiye'de emlakçılık yapan Hans-Rainer Lindner adlı Alman'ın, "Ayda sadece 700 avroyla bir Alman çift Türkiye'de rahatça yaşar" sözlerine yer verildi.

Almanya'nın yanı sıra Avrupa'dan İngiltere, Hollanda ve Avusturya'dan da çok sayıda emekli insanın Türkiye'ye yerleştiğine işaret edilen haberde, İngiltere'deki birçok bankanın, yazlık emlak için verdiği kredileri azaltma kararı almasından sonra birçok İngiliz'in 2009 ve 2010 yılında Türkiye'deki evini satmak zorunda kalması sebebiyle Antalya ve çevresindeki konutların fiyatlarının biraz düştüğü, ancak şimdi yeniden artmaya başladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, konut ve arsa için ödenen vergilerin de Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğu kaydedildi.