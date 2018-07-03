'Avro Bölgesi’nde aşağı yönlü riskler hakim'

Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümünde aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu, siyasi gerginliklerin ve korumacılığın yukarı yönlü eğilimi zayıflatabileceğini bildirdi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'ndeki büyümenin 2017'den daha yavaş bir hızda da olsa, bu yıl da devam edeceği ancak ekonomiye yönelik risklerin arttığı vurgulandı.

Bölge ekonomisinin görünümünde aşağı yönlü risklerin hakim olduğu belirtilen raporda, “Avro Bölgesi'ndeki siyasi gerginlikler ve korumacılığın yükselişi, gelecekte yukarı yönlü eğilimi zayıflatabilir.” yorumuna yer verildi.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 ve son çeyrekte de yüzde 0,5 artmasının beklendiği bildirilen raporda, büyümenin 2018’nin tamamında ise yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, ekipman ve inşaat yatırımlarının büyümenin ana unsurları olduğu ifade edildi.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun 2018'in son 3 çeyreğinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 2 ve yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu tahminlerin Brent petrolün varil fiyatının 75 dolar ve avro/dolar paritesinin 1,17 seviyelerinde seyredeceği varsayımına dayandığı belirtildi.