Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733
657 yıllık gurur
657 yıllık gurur
Yanıkta en etkili ilk yardım
Yanıkta en etkili ilk yardım
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde

Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı bu yılın mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 0,8 geriledi, ithalatı ise yüzde 0,7 arttı.

Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı bu yılın mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 0,8 geriledi, ithalatı ise yüzde 0,7 arttı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
0 Okunma
Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Avro Bölgesi'nde bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8 azalırken, ithalat yüzde 0,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 azalarak 189,6 milyar avroya geriledi. İthalat ise yüzde 0,7’lik artışla 173,1 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16,5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak 162,3 milyar avro oldu.

AB mayısta 0,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) bu yılın mayıs ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,7’lik azalışla 160,9 milyar avroya, ithalatın da yüzde 1,4 azalarak 160,7 milyar avroya gerilediğini ortaya koydu.

AB'de mayısta ayında 0,2 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 1,6’lık artışla 294,7 milyar avro seviyesinde belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK ve Esed barajların rejime devri için anlaştı
YPG/PKK ve Esed barajların rejime devri için anlaştı
Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor
Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor
Afrin'de güvenlik için yoğun mesai
Afrin'de güvenlik için yoğun mesai
Husilerden 3 yıl önce kurtarılan Aden'in sorunları sürüyor
Husilerden 3 yıl önce kurtarılan Aden'in sorunları sürüyor
İran'da döviz kuru yolsuzluğuna gözaltı
İran'da döviz kuru yolsuzluğuna gözaltı
Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'düşman' nitelemesi
Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'düşman' nitelemesi
Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti
Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti
İsrail Gazze'yi yine vurdu
İsrail Gazze'yi yine vurdu
Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında oldu
Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ