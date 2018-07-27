'Avrasya modelini Astana'da kurgulayacağız'

Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı, yaptığı açıklamada, 9-11 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da "EurAsia Summit 2018" başlığıyla Dünya Turizm Forumu düzenleyeceklerini belirterek Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in barışçıl vizyonunu desteklemek amacıyla Astana'yı seçtiklerini vurguladı.

Foruma ünlü siyasetçiler, uluslararası turizm şirketlerinin yöneticileri ve Avrasya bölgesinden bine yakın turizm uzmanının katılmasının beklendiğini aktaran Bağcı, forumda yatırımlar, ülke tanıtımı ve Astana'yı turizm merkezi haline getirme konularının tartışılacağını dile getirdi.

Bağcı, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in barışçıl vizyonuyla örtüşen bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek "Astana Zirvesi'ni, tek yıllık değil 5-10 yıllık bir etkinlik olarak planlıyoruz." dedi.

Gelecek yıl daha da büyük bir etkinlik yapmayı planladıklarını kaydeden Bağcı, "En son İstanbul’da yaptığımız Dünya Turizm Forumu'na, 15 bin turizm uzmanı, 40’a yakın ülkeden de turizm bakanı ve genel müdür düzeyinde turizm şirketleri katıldı. Bunun bir Avrasya modelini burada kurgulamayı planlıyoruz."diye konuştu.

Bağcı, daha önce Türkiye, Rusya, Katar ve Gana'da düzenledikleri forumlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve Facebook kurucularından Randi Zuckerberg gibi önemli isimlerin katıldığını hatırlattı.

Bağcı, bu yıl sonunda da efsane futbolcularla Kazak futbolcular arasında karşılaşma düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

"Astana'yı ciddi turistik bölge olarak hayal ediyorum"

Astana'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Bağcı, "Astana’yı 5 yıl sonra ciddi anlamda turist çeken bir bölge olarak hayal ediyorum." dedi.

Bağcı, başkentin uluslararası turizmi geliştirmek için iyi bir reklam stratejisi, kurgusu ve algı yönetimi üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizerek "Astana’da Formula 1 gibi uluslararası yarışmalar düzenlenebilir. Bakü'deki gibi Astana'da da bir pist yapılabilir. Böylece tüm bölge buraya çekilebilir." ifadesini kullandı.

Uzun süren kış mevsiminin kış sporlarının gelişmesi için avantaj olduğunu vurgulayan Bağcı, "Burada insanlar soğuğu dezavantaj olarak görüyor. Aslında soğuk avantajınız. Soğuğu ve karı avantaja çevirip stratejiler çizmek lazım." dedi.

Bağcı, Astana'da dünyaca ünlü zincir otellerin olduğunu ve oralarda idari görevlerde çoğunlukla Türklerin çalıştığını belirterek, "Türkiye, otelcilik alanında gelişmiş hizmet sergilediği için o hizmetin algısını, Türk kültürünü buraya yansıtıyor." diye konuştu.

Bağcı, 5 yıldızlı otellerin varlığının Astana’nın uluslararası standartlarda belli bir seviyeye geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.