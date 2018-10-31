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Audi’nin karını "dizel cezası" eritti

Alman otomobil üreticisi Audi’nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki karı geçen yılki aynı çeyreğine göre yüzde 90’dan fazla düşerek 110 milyon avro oldu.

Audi’nin karını "dizel cezası" eritti

Alman otomobil üreticisi Audi’nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki karı geçen yılki aynı çeyreğine göre yüzde 90’dan fazla düşerek 110 milyon avro oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:56
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Audi’nin karını "dizel cezası" eritti

Alman otomobil üreticisi Audi’nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, dizel skandalından dolayı aldığı ceza ve satışlardaki gerilemeden dolayı 1 milyar avrodan fazla eridi.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karı geçen yılki karı yüzde 90’den fazla düşerek sadece 110 milyon avro oldu. Şirket geçen yıl 1 milyar 261 milyon avro kar etmişti.

Almanya otomotiv endüstrisinde yeni emisyon testi prosedürlerine uyumdaki güçlüklerden dolayı üçüncü çeyrekte üretimde de kayıplar yaşanmıştı.

Münih Savcılığı Audi AG tarafından üretilen veya dağıtılan bazı V6 ve V8 dizel araçlarındaki düzenleme gereksinimlerinden sapmalar görüldüğü gerekçesiyle idari bir karar alarak, Audi için toplamda 800 milyon avro para cezası öngörmüştü. Audi AG de bu cezayı ödemeyi kabul etmişti.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AudiAudi AG
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