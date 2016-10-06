Atme çadır kentine bombalı saldırı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu'nun nöbet değişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
AA
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu'nun nöbet değişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu'nun nöbet değişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
AA