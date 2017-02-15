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"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız. İttifakın değişen zorluklar karşısında güçlü ve esnek olmasını sağlamak için gereli kararları alacağız." dedi.

"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız. İttifakın değişen zorluklar karşısında güçlü ve esnek olmasını sağlamak için gereli kararları alacağız." dedi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:34
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"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız. İttifakın değişen zorluklar karşısında güçlü ve esnek olmasını sağlamak için gereli kararları alacağız." dedi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel’deki NATO Karargahı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Gelişen olaylar ve zorluklar göz önünde tutulduğunda NATO ittifakının güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacaklarına dikkati çeken Stoltenberg, “Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız. İttifakın değişen zorluklar karşısında güçlü ve esnek olmasını sağlamak için gerekli kararları alacağız." diye konuştu.

Stoltenberg, güçlü bir NATO ittifakının gerek Avrupa’nın gerekse Kuzey Amerika’nın güvenliği için yararlı olduğunu, NATO’nun ortak savunma uygulamalarını son iki yıldır ciddi ölçüde artırdığını, yıllardır düşüş gösteren savunma harcamalarının artık yükselmeye başladığını söyledi.

Bugünkü toplantıda, ittifakın doğusundaki gelişmelerin değerlendirileceğini anlatan Stoltenberg, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya 4 çok uluslu birliğin yerleştirilmesinin NATO’nun müttefiklerini korumaya hazır ve kararlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Terörle mücadele

Stoltenberg, terörle mücadelede NATO’nun nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğinin ele alınacağını anımsatarak, ittifakın terörle mücadeleye katkı sağlamak için Napoli'de veri paylaşım merkezi kurma kararı alacağını belirtti.

Siber güvenliğin NATO için önemli olduğuna işaret eden Stoltenberg, 2016’da NATO’ya karşı ayda 500 siber saldırı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması

Stoltenberg, bir gazetecinin, Rusya'nın 1987 yılında imzalanan ve orta menzilli karadan atılan füzeleri yasaklayan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"nı ihlal ederek, uzun süredir denediği güdümlü nükleer füzelerden birini gizli şekilde bir üsse konuşlandırdığı iddiası ile ilgili sorusu üzerine, "NATO ittifakı için Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’na uymaması ciddi kaygıya neden olur. Özellikle nükleer silah kontrol anlaşmalarına uyum büyük önem taşıyor ve anlaşmalara uygun olmayan her davranış ittifak için kaygı kaynağı olur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna

Yapılan son anketlerde Ukrayna halkının NATO’ya güveninin azaldığına yönelik bir soruya Stoltenberg, "NATO, Ukrayna ile güçlü bir ortaklık geliştirdi. NATO, Ukrayna’ya hem siyasi hem de fiili destekler sağlıyor. İttifak, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Minsk ateşkes anlaşmasının tam uygulanmasını destekliyor. Ukrayna, demokratik bir toplum. Demokratik toplumlarda, farklı görüşler, fikirler ve açık siyasi tartışmalar olması beklenir. Ukrayna’ya yönelik taahhütlerimize bağlıyız." yanıtını verdi.

NATO toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOStoltenbergEstonyaLetonyaLitvanya
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