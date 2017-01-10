Yunanistan

’ın başkenti

Atina

’da, Panhelenik Sosyalist Hareket (

PASOK

) partisi binası önünde nöbet tutan polislere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce

silahlı saldırı

düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah erken saatlerde PASOK’un genel merkezinin bulunduğu Harilau Trikupi caddesinde bekleyen polislerin nöbet değişimi sırasında meydana geldi. Ara sokaklardan geldiği tahmin edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yakın mesafeden içinde polislerin bulunduğu otobüse makineli tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Yetkililer, saldırıda bir polisin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda polis bölgeyi kontrol altına alırken, terörle mücadele ekiplerinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

PASOK Sözcüsü Pavlos Hristidis olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının son derece ciddi olduğu ve öldürmek amacıyla yapıldığı değerlendirilmesinde bulundu.

AA