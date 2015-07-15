Atina'da 'kurtarma paketine' protesto

ATİNA

Yunan hükümetinin Avro Bölgesi liderleriyle yeni bir kurtarma paketi konusunda anlaşmasını protesto eden Antikapitalist Cephe üyeleri, Klafthmonos Meydanı'nda toplanarak parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüdü.

Yaklaşık 500 gösterici, "Halkın daha çok fakirleştirilmesine hayır", "Çipras her şeyi mahvetti" ve "Yeni kemer sıkma politikalarına hayır" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyarak, Sintagma Meydanı'nda hükümet karşıtı sloganlar attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat meydanda kalan göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Yunanistan'ın kreditörleriyle yaptığı anlaşma bu akşam Yunanistan parlamentosunda oylanacak. Çeşitli sol gruplar ve sendikaların oylama yapılacağı saatlerde ülke çapında gösteriler düzenlemesi bekleniyor.