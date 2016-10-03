Atina'da emeklilere gazla müdahale

Yunan polisi, kemer sıkma önlemleri çerçevesinde maaşlarındaki kesintileri protesto eden emeklilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Mali krizle boğuşan ülkede, maaşlarında yüzde 50'ye varan kesintiler sebebiyle sert kemer sıkma politikalarından en çok etkilenen grupların başında gelen emekliler, durumlarını protesto etti.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'na yürüyen yaklaşık bin 500 gösterici, buradan başbakanlık binasına yürümek isteyince polis engeliyle karşılaştı.

Göstericilerin bir polis otobüsünü devirmeye çalışmaları üzerine polis, protestoya göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Bu arada, Yunanistan meclisi bugün emeklileri de ilgilendiren 2017 bütçe tasarısını görüşmeye başlayacak.