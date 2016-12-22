Sintakton gazetesini telefonla arayan bir kişinin kent merkezindeki Stadiyu Caddesi’nde bulunan Çalışma Bakanlığı binasına bomba bırakıldığını bildirmesi üzerine polis bakanlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yapılan arama sonucunda binanın ön kısmında demir parmaklıklara asılı olarak bulunan şüpheli sırt çantası, güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatıldı. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantada, patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.
Atina'da, kısa süre önce Fransa Büyükelçiliğine de motosikletli iki kişi tarafından bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda elçilik binası önünde bulunan güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
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