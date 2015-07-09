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Atina "karar günü" için tekliflerini hazırlıyor

Kreditörler Atina'nın teklifini beklerken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da bugün gün sonuna kadar kurtarma paketi için önerilerini sunması gerekiyor

Atina "karar günü" için tekliflerini hazırlıyor

Kreditörler Atina'nın teklifini beklerken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da bugün gün sonuna kadar kurtarma paketi için önerilerini sunması gerekiyor

09 Temmuz 2015 Perşembe 10:13
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Atina

ATİNA - Kreditörler Atina'nın teklifini beklerken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da bugün gün sonuna kadar kurtarma paketi için önerilerini sunması gerekiyor.

Yunanistan yeni bir program üzerinde son teklifiyle kreditörlerle müzakereleri başlatacak ve Avro Bölgesi'ndeki yerini korumaya çalışacak.

Ocak ayında iktidara geldikten sonra Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan Troyka ile reform karşılığı kurtarma paketi için destek arayışına çıkan Çipras için bugün zorlu geçecek.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) oluşturduğu kreditörler, ülkenin daha fazla kemer sıkma politikası uygulayarak borçlarını yönetmesini istiyor.

Başbakan Çipras'ın bugün kabine üyeleriyle bir toplantı yaparak veya bakanlarla tek tek görüşerek Avro Bölgesi'ne sunacağı teklifinin içeriği konuşulacak.

Kabinenin kabul etmesi halinde, Avrupa Komisyonu yetkililerinin yardımıyla Yunanistan'ın yeni önerileri Maliye Bakanı Öklid Çakalatos tarafından detaylandırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, teklife itiraz edecek kabine üyelerini Başbakan Çipras'ın ikna etmesi gerekiyor. Ayrıca kemer sıkma politikalarının teklifte yer alması, bununda kreditörlerin isteklerini karşılaması gerekiyor.

Maliye Bakanı Çakalatos perşembe günü Yunanistan'ın teklifinin son halini hazırlayarak Avro Grubu'nun Cumartesi yapılacak toplantısında incelenmesini sağlayacak. Pazar günü de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Yunanistan için yeni bir programa başlanıp başlanılmayacağına veya Gretix kararı (Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkması) alınması halinde Avrupa'nın geri kalan ülkelerinde etkisini nasıl azaltılabileceğine karar verilecek

Öte yandan Yunanistan'ın kreditörlerinden olan IMF Başkanı Christina Lagarde, Yunanistan'ın reformlara devam etmesi gerektiğini belirterek, Avrupalı kreditörlerin de ülkenin borç yükünü hafifletmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'daki muhalefet partileri de Çipras'ın kreditörlerle anlaşmaya varmak için yetersiz veya isteksiz olduğuna dair endişe taşıdıklarını dile getiriyorlar.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:13
Anahtar Kelimeler:
Atinaönce Vatan
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