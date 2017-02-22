Atina'daki cami inşaatı nisanda tamamlanacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşasına başlanan caminin, nisan ayı sonunda bitirilerek teslim edilmesi bekleniyor.

İnşaat şirketinden edinilen bilgilere göre, kasım ayında yapımına başlanan cami inşaatı, yaklaşık iki ay içinde tamamlanacak.

Planlamaya uygun gittiği belirtilen çalışmalarda, caminin metal iskeletinin imarında sona gelindi. Yaklaşık bir hafta içinde iç yapı ve elektrik tesisatına geçilmesi öngörülüyor.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, ağustosta Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Minaresi olmayacak

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak.

Plana göre, camide bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe ise 887 bin avro.

Avrupa'nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina'daki cami yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı.

Karar 2006'da alınmıştı

Mevcut plana göre cami için karar ilk olarak 2006'da alınmıştı.

İnşaatın tamamlanmasının ardından caminin yönetimi, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığınca belirlenecek ve 2 devlet görevlisiyle belediye çalışanının yanı sıra Müslüman cemaatlerden temsilcilerin bulunduğu bir kurula devredilecek.

Atina'da Müslümanlar, ibadetlerini kendi imkanlarıyla kurdukları yeraltı mescitlerinde yerine getiriyor.

Caminin açılışının ardından kentteki yaklaşık 70 mescidin hizmet vermeye devam edebilmesi için ruhsat alınması zorunlu olacak.