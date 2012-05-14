Ateşkese rağmen ölü sayısı artıyor

İSTANBUL - Suriye Devrimi Şehitleri Veritabanı (SRMD), ateşkesin ilanından sonraki bir ay içinde güvenlik kuvvetlerince bin 133 muhalifin öldürüldüğünü duyurdu.



SRMD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan tarafından hazırlanan barış planı çerçevesinde ilan edilen ateşkesten bu yana güvenlik güçleri tarafından öldürülen kişilerin ölüm tarihi, yer, yaş ve ölüm sebeplerini görüntülü olarak belgeleyerek açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönem içinde Suriye güvenlik kuvvetlerince 97'si kadın, 69'u çocuk olmak üzere toplam bin 133 kişi öldürüldü.

Bu arada 424 gündür süren olaylarda, bin 39'u çocuk, 973'ü kadın olmak üzere, toplam 14 bin 604 Suriyeli muhalif hayatını kaybetti.