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'Ateşkes sağlanmadıkça ikinci adıma geçmeyeceğiz'

Suriye konulu Astana toplantısına katılan muhalefet heyetinin başkanı Alluş, "Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz." dedi.

'Ateşkes sağlanmadıkça ikinci adıma geçmeyeceğiz'

Suriye konulu Astana toplantısına katılan muhalefet heyetinin başkanı Alluş, "Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz." dedi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:48
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'Ateşkes sağlanmadıkça ikinci adıma geçmeyeceğiz'

ASTANA/ANKARA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine katılacak muhalefet heyetinin başkanı Muhammed Alluş, "Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz." dedi.

Alluş, Astana'da ilk oturumun ardından yaptığı konuşmada, siyasi çözüm konuşulmadan önce ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz." diyen Alluş, kuşatma altında tutulan bölgelerdeki insani durumun iyileştirilmesi ve rejim hapishanelerinde hiçbir eyleme katılmadığı halde tutuklu bulunan 13 bin kadının ilk etapta serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

"Gerçek çözüm Esed ve destekçilerinin ülkeden ayrılmasıyla gerçekleşecek"

Alluş, "Gerçek siyasi çözüm, Esed ve destekçilerinin ülkeden ayrılmasıyla gerçekleşecek" diye konuştu.

İran komutasındaki milislerin varlığını da "İran milislerinin Doğu Guta ve Barada Vadisi'nde ne işi var?" diyerek eleştiren Alluş, "PYD'nin, İran milislerinin DEAŞ'tan farkları yok. Bu grupların da terör listesine alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bugün bir araya geldi.

Muhalifler adına masaya 14 kişilik askeri heyet oturdu. Heyette, Şam Kolordusu (Feylaku’ş Şam), İzzet Ordusu (Ceyşü’l İzza), Zafer Ordusu (Ceyşü’l Nasır), İslam Şehitleri (Şüheda el-İslam), Mücahitler Ordusu (Ceyşü’l Mücahidin), Birinci Sahil Tümeni, Şam Askerleri (Ecnadü'l Şam), Festakim Birliği (Tecemmu Festakim), Sultan Murat Tugayı, Şam Cephesi (Ec-Cephe eş-Şamiye), Özgür İdlib Ordusu (Ceyşü’l İdlib el-Hur), İslam Ordusu (Ceyşü’l İslam), Güney Cephesi (Ec-Cephe ec-Cenubiye) temsilcileri bulunuyor.

Türkiye saatiyle 11.00 sularında başlayan toplantıda ilk oturumunun sonunda verilen aranın ardından ikinci oturuma geçildi.

Yeni oturum, taraflar arasında dolaylı şekilde devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AstanaAteşkesKazakistan
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