Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86296
ALTIN
147.060
DOLAR
3.7820
STERLIN
4.7538
EURO
4.0821
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi ABD'ye gidemedi

ABD Başkanı Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.

Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi ABD'ye gidemedi

ABD Başkanı Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.

31 Ocak 2017 Salı 15:54
48 Okunma
Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi ABD'ye gidemedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanından 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.

Edinilen bilgiye göre, kararnamenin ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalili bazı yolcuların uçaklara binişine izin verilmedi.

28 Ocak'ta 10, 29 Ocak'ta 42, 30 Ocak'ta 4, bugün de 2 kişi ABD'ye giden uçaklara alınmadı.

Türk Hava Yolları, giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının biletlerinin iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.​

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpAtatürk HavalimanıTürk Hava Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sığınmacıların sınır dışı edilmesi kolaylaşacak'
'Sığınmacıların sınır dışı edilmesi kolaylaşacak'
Rusların yarısı okulda başörtüsüne olumlu bakıyor
Rusların yarısı okulda başörtüsüne olumlu bakıyor
Trump'ın vize yasağı sporcuları etkilemeyecek
Trump'ın vize yasağı sporcuları etkilemeyecek
Çin'de Horoz Yılı festival havasında geçiyor
Çin'de Horoz Yılı festival havasında geçiyor
İran'ın balistik füze denemesi başarısız oldu
İran'ın balistik füze denemesi başarısız oldu
Kenya'da '1 dolarlık düğün' internet fenomeni oldu
Kenya'da '1 dolarlık düğün' internet fenomeni oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ