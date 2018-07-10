ATAK helikopterleri NATO zirvesinde gösteri yapacak

Brüksel'de 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi, aralarında Türk helikopterlerin de bulunduğu 20 askeri helikopterin hava gösterisiyle başlayacak.

İttifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak üzere NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren zirve dolayısıyla 13 farklı müttefikin askeri helikopterleri yarın öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak.

Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteriye, NATO müttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter katılacak.

Helikopterler, pazartesi günü konuşlandıkları Belçika'nın Valon bölgesindeki Beauvechain askeri üssünden NATO Karargahına gelerek hava gösterisi düzenleyecek.

Yoğun güvenlik önlemi

Öte yandan Belçika hükümeti ev sahipliği yaptığı kritik zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin asker görevlendirecek.

Güvenlik önlemleri kapsamında liderlerin toplanacağı NATO Karargahı çevresinde ise bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

Zirveyi bin 600'den fazla gazeteci takip edecek

Zirveyi Brüksel'de bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bin 600'den fazla gazetecinin takip etmesi bekleniyor.

Gazeteciler zirve için özel inşa edilen 850 çalışma alanlı "Basın Merkezi"nde toplanacak.