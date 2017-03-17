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Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Toplantısı gerçekleştirildi

Azerbaycan'da Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Toplantısı gerçekleştirildi

Azerbaycan'da Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı gerçekleştirildi.

17 Mart 2017 Cuma 14:04
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Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Toplantısı gerçekleştirildi

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hikmet Halil Karzai ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Bölümü Direktörü Kaya Memmedov eş başkanlığında Bakü'de düzenlenen toplantıya sürece üye ülkelerin yetkilileri katıldı.

Türkiye'yi temsilen toplantıda bulunan Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'da ve bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye'nin önderliğinde başlayan İstanbul süreci kapsamında üst düzey yetkililerin her yıl birkaç kez toplandığını, dışişleri bakanlarının da yıl içerisinde en az bir kez bir araya geldiğini bildirdi.

Çorman, bugün yapılan toplantıda ülkelerin güven artırıcı önlemler hususunda görüşlerini bildireceğini kaydetti.

Asya'nın kalbi bölgesindeki sorunların, müşterek ve bölgesel çözüm yolları gerektirdiği düşüncesinden hareketle, Afganistan odaklı olarak, güven artırıcı önlemler vasıtasıyla bölgesel iş birliği ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlayan İstanbul Süreci, Türkiye'nin liderliğinde Afganistan ile 2 Kasım 2011'de düzenlenen "Afganistan için İstanbul Konferansı" ile hayata geçirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanAzerbaycan
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