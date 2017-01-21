Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83067
ALTIN
146.627
DOLAR
3.7912
STERLIN
4.6637
EURO
4.0490
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Fenerbahçe lideri konuk edecek
Fenerbahçe lideri konuk edecek
Kan bağışında yüzde 11 artış sağlandı
SON DAKİKA
Ege bölgesi birinci
Ali Avni sonunda ikna oldu
Eşsiz eserlerini sevenleriyle paylaşacağını açıkladı.
200 milyon dolarlık devir teslim
200 milyon dolarlık devir...

'Astana görüşmeleri Rusya ve Türkiye'nin başarısı'

Rusya'da Duma milletvekilleri Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerinin Türkiye ve Rusya'nın çabaları neticesinde gerçekleşeceğini belirterek, iyimser mesajlar verdi.

'Astana görüşmeleri Rusya ve Türkiye'nin başarısı'

Rusya'da Duma milletvekilleri Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerinin Türkiye ve Rusya'nın çabaları neticesinde gerçekleşeceğini belirterek, iyimser mesajlar verdi.

21 Ocak 2017 Cumartesi 13:50
42 Okunma
'Astana görüşmeleri Rusya ve Türkiye'nin başarısı'

MOSKOVA

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da sandalyesi bulunan dört partinin milletvekilleri, Astana görüşmelerini AA muhabirine değerlendirdi. 

Komünist Parti Milletvekili ve Duma Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Şargunov, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Suriye topraklarında barışın sağlanabilmesi umudu doğduğunu söyledi.

Şargunov, kısa süre öncesine kadar birbirlerine sadece silahların ardından bakan tarafların, aynı masa etrafını oturacak olmasının bile başlı başına bir başarı kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Suriye topraklarında barışın sağlanabileceği umudu oluşuyor. Astana görüşmelerinin yapıcı geçeceğine inanıyorum." dedi.

Adaletli Rusya Partisi Fraksiyon Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Suriye krizinin çözümünde Türkiye ve Rusya'nın rolüne dikkati çekti.

Çepa, Suriye krizinin çözümünün zaman alacağını belirterek, "Ancak Astana'da taraflar pozisyonlarını yakınlaştırmaya çalışacaktır. Bu noktada, rejim üzerinde etkiye sahip Rusya ve muhalifler üzerinde etkiye sahip Türkiye büyük rol oynuyor." diye konuştu.

Moskova ve Ankara'nın Astana görüşmelerini desteklediğine vurgu yapan Çepa, "Bu durumu göz önüne alırsak şüphesiz, Astana'nın laf olsun diye bir görüşmeden öteye geçeceğini büyük bir güvenle söyleyebiliriz. Astana'da bir ilerleme bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

 "Astana barış görüşmeleri için iyi bir platform"

Liberal Demokrat Parti Fraksiyon Başkan Yardımcısı Yaroslav Nilov, Astana görüşmelerine iyimser baktığını dile getirdi.

Nilov, "Astana'nın geniş bir katılımcı listesi var. Muhalif üzerinde etkisi olan Türkiye ile rejime baskı yapabilecek Rusya'nın ara bulucu olması önemli. Ayrıca Astana barış görüşmeleri için iyi bir platform. Kazakistan'ın hem Batılı hem de Doğulu politikacılarla iyi ilişkileri var. Tüm bunlar göz önüne alındığında oldukça iyimser olmak mümkün." dedi.

Panina, Astana'nın görüşmelerin yapılması için uygun bir platform olduğunu kaydederek, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in tecrübeli ve sezileri kuvvetli bir devlet adamı olarak sürece olumlu katkı sağlayabileceğine işaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AstanaTürkiyeBaşarıRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
ABD basını Trump'ın yemin törenindeki konuşmasını eleştirdi
ABD basını Trump'ın yemin törenindeki konuşmasını eleştirdi
200 milyon dolarlık devir teslim
200 milyon dolarlık devir teslim
İtalya’da çığ altındaki 6 kişiyle temas kuruldu
İtalya’da çığ altındaki 6 kişiyle temas kuruldu
Merkel Türkiye’yi ziyaret edecek
Merkel Türkiye’yi ziyaret edecek
Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni
Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ