Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin hazırlıkları ele alındı

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili hazırlıkları görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Nazarbayev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.

Bu arada Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana'daki görüşmelerin tarihiyle ilgili olarak, "Şimdilik resmi bir açıklama olmadı, bu yüzden beklemek lazım." dedi.

Putin'in bugün Astana görüşmeleriyle ilgili hazırlık çalışmaları yaptığını söyleyen Peskov, bu çerçevede Putin'in Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca Peskov, Rusya'nın Suriye görüşmelerine uzmanlar düzeyinde katılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Astana görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.