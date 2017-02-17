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"Astana'da alınan kararlardan memnun kaldık"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Astana'da Türkiye ile Rusya'nın yaptığı görüşmelerde insani konuların ön plana çıkartılmasından ve ateşkes kararından memnuniyet duyduk." dedi.

"Astana'da alınan kararlardan memnun kaldık"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Astana'da Türkiye ile Rusya'nın yaptığı görüşmelerde insani konuların ön plana çıkartılmasından ve ateşkes kararından memnuniyet duyduk." dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 15:41
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"Astana'da alınan kararlardan memnun kaldık"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde alınan kararlardan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Gabriel, bugün Bonn kentinde gerçekleştirilen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Suriye'nin dostları toplantısının ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir grup dışişleri bakanı ile Suriye konusunu değerlendirme imkanı bulduklarını belirten Gabriel, Suriye konusunda daha önce Astana ve New York'taki görüşmelerin de önemli olduğunu, BM'nin çatısı altında gelecek hafta Cenevre'de yapılacak Suriye müzakereleri öncesinde yeni bir siyasi sürece girdiklerini düşündüklerini ifade etti. 

"Rusya'nın görüşmelere destek olarak kazanılması önemli"

Gabriel, "Olaya gerçekçi bakmamız lazım. Ateşkes ihlal edilebilir ve kırılgan durumda. İnsani açıdan da durum bir felaket. Yine de Astana'da Türkiye ile Rusya'nın yaptığı görüşmelerde insani konuların ön plana çıkartılmasından ve ateşkes kararından memnuniyet duyduk. Ancak yardım görevlileri işgal altındaki yerlere aylardan beri ulaşamıyor. Bu durum kabul edilemez." diye konuştu.

Şam rejiminin tek başına görüşmelere yanaşmayacağını savunan Gabriel, "Bu nedenle Rusya'nın bu görüşmelere destek olarak kazanılması önemli." dedi.

Görüşmeye katılan tüm dışişleri bakanlarının siyasi bir çözümü savunduğunu, sadece askeri bir çözümüm Suriye'de başarıya ulaşamayacağını ifade eden Gabriel, BM'nin çatısı altında Cenevre'de siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğini ve bundan ayrı olarak paralel görüşmeler yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Gabriel yeni ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da konuyla yoğun şekilde ilgilendiğini ve bu formatta düzenli olarak bir araya gelmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Bu doğru bir yol"

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da özellikle ABD'de yönetimin değişmesinden sonra bugün yapılan görüşmenin önemli olduğunu belirterek, Tillerson ile ilk kez görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını aktardı.

Türkiye ile Astana'daki rolü konusunda da konuştuklarını anlatan Ayrault, "Bizim üzerinde yoğunlaştığımız husus çatışmaların sona erdirilmiş olması yani ateşkesin sağlanmış olması. Bu doğru bir yol. Ancak hala çok sayıda çatışma var ve insani yardım çok az ulaşabiliyor." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielAstanaBMSuriye Görüşmeleri
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