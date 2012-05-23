Assange kararı 30 Mayıs'ta açıklanacak

LONDRA - Londra'daki Yüksek Mahkeme geçen yıl, İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange'ın bu ülkeye iadesine hükmetmişti.



40 yaşındaki Wikileaks'in kurucusu ise bu kararı ülkedeki en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin 30 Mayıs Çarşamba günü vereceği karar, iade yönünde olursa Assange'ın, hakkındaki kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıması bekleniyor.

Julian Assange, hakkındaki tecavüz iddialarını reddediyor ve bu suçlamanın Wikileaks'in yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığına ait gizli yazışmalarla ilgili olduğunu iddia ediyor.

İngiltere'de yaklaşık bir buçuk yıldır ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, "haksız ve yasa dışı" olacağını, Assange İsveç'e iade edilirse "adil yargılanamayacağı"nı ve ABD'ye gönderilebileceğini savunmuştu.