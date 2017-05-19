Assange hakkındaki tecavüz suçlaması düşürüldü

İsveç Savcılığından yapılan yazılı açıklamada Başsavcı Marianne Ny'in, Wikileaks internet sitesi kurucusu Julian Assange hakkında yaklaşık 7 yıldır süren tecavüz soruşturmasına devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı.

Sorgu günü elçilik önünde düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, o hafta ABD Başkanlığını Obama'dan devralacak Donald Trump'a, "Julian Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.

Trump, seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım" demişti. Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı belgeleri sızdırmasıyla, Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu söylemişti.

5 yıldır Ekvador Büyükelçiliğinde yaşıyor

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, 2012 yılında Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.