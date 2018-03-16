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Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

16 Mart 2018 Cuma 13:55
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Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, AZERTAC genel müdürlüğü görevini yürüten Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Aliyev'in kararıyla ayrıca Dağbeyi İsmayılov ile Sevinc Abdullayeva da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Aliyev'in 2016'da imzaladığı karar gereği AZERTAC'da tüzük değişikliğine gidilmiş, kuruma kamu tüzel kişiliği statüsü verilmişti.

Aralık 2017'de onaylanan tüzük gereği AZERTAC, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Devlet Haber AjansıAZERTAC
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