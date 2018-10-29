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Aşkı için prenses unvanını bıraktı

Japon Prenses Ayako halktan birisiyle evlendiği için unvanını kaybetti.

Aşkı için prenses unvanını bıraktı

Japon Prenses Ayako halktan birisiyle evlendiği için unvanını kaybetti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:00
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Aşkı için prenses unvanını bıraktı

Japonya'da İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan Kei Moriya ile evlendi.

Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.

Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.

Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız." ifadelerini kullandı.

Moriya da tebessümlerle dolu bir aile kurmayı ümit ettiğini söyledi.

12 Ağustos'ta nişanlanan çiftin tanışmasında Ayako'nun annesi Prenses Takamodo'nun rol oynadığı biliniyor.

1 milyon dolar ödeme yapılacak

Japonya'daki imparatorluk kurallarına göre prenses halktan birisiyle evlilik yemini edince prenseslik unvanını terk etmek zorunda kalıyor.

Yine aynı kurallar çerçevesinde Ayako'ya, statüsünü kaybettikten sonra bile yüksek yaşam standardını sürdürebilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İmparator AkihitoAşkı IçinPrenses Unvanını Bıraktı
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