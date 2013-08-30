İSTANBUL



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Sözcüsü Halid es-Salih, Suriye'ye yapılacak askeri müdahalenin rejimi düşürmeyeceğini, rejimin tekrar kimyasal silah kullanmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.



Salih, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında "Suriye'ye yapılacak askeri müdahale, rejimi düşürmeyecek. Müdahale, rejimin tekrar kimyasal silah kullanmasını engellemeyi amaçlıyor. ABD Başkanı Barak Obama da şu ana kadar askeri çözüm doğrultusunda bir karar almadı, masada başka seçenekler de var" diye konuştu.



Uluslararası topluma, Suriye halkının güvenliğini sağlaması için çağrıda bulunan Salih, Esed rejiminin Batılı ülkelere karşılık verme imkanının yok sayılabilecek kadar az olduğunu, bu nedenle de intikam için Suriye halkına yönelik katliamlar yapabileceği görüşünü savundu.



"Sonunuz Esed'e benzer"



Esed'e bağlı birliklerdeki askerlere seslenen Salih, bu kişilerin iyi düşünmesi gerektiğini, silah bırakma vakti olduğunu aksi takdirde sonlarının Esed'e benzeyeceğini söyledi.



Şam'ın Doğu Guta bölgesine Suriye rejimi tarafından atılan sarin gazı incelemelerinin 24 saat içinde tamamlanması gerektiğini ancak BM ekibine 5 gün sonra bölgeye giriş izni verildiğini hatırlatan Salih, SMDK'nın, kimsayal saldırı düzenlendikten sonra Guta bölgesinden deliller topladığını ve söz konusu delilleri ilgili komitelere, BM'ye ve çeşitli ülkelere verdiğini aktardı.



SMDK'nın şu ana kadar ortaya atılan siyasi çözüm tekliflerine iyi niyetle yaklaşmasına rağmen Esed rejiminin sivilleri öldürmeye devam ettiğini kaydeden Salih, rejimin hapishanelerinde tutuklu bulunan binlerce kişinin, uluslararası güçlerin hedef alacağı yerlere sevk edilebileceği tahmininde bulundu.





AA