Askeri müdahale için parlamento onayı tabu değil

PARİS - Muhalefetin yoğun baskısı altındaki Sosyalist hükümetin parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakanı Alain Vidalies, ‘’Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından, askeri müdahele için parlamentonun onayını istemek tabu değil. Gerektiği ve zamanı geldiğinde Hollande, bu konuda kararı tek başına verecektir’’dedi.



Fransa’da anayasa cumhurbaşkanına, uluslararası askeri müdahele için tam yetki veriyor. Fransız bakanın bu açıklaması, basın tarafından ‘’Hollande’ın, gerektiği takdirde parlamentonun onayını talep edebileceği’’ şeklinde yorumlandı.



Parlamento, yarın Hollande’ın çağrısı üzerine Suriye konusunu tartışmak üzere olağanüstü toplanacak. Suriye lideri Beşşar Esed, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte ülkesine karşı olası bir askeri müdaheleye katılması halinde Fransa’yı düşman olarak değerlenedireceklerini söylemişti.



