PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'ye yönelik olarak, Birleşmiş Milletler'in (BM) onay verdiği bir askeri müdahale seçeneğini dışlamadıklarını söyledi.



Hollande, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk kez bir televizyon kanalının canlı yayınında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "France 2" kanalında Suriye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Hollande, "Askeri müdahale dışlanamaz, ama bunun için uluslararası hukuka saygı şart ve bu da BM onayını gerekli kılıyor" diye konuştu.

Askeri çözüm dışındaki seçeneklerin de zorlanması gerektiğini kaydeden Hollande, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Suriye yönetimine uygulanacak müeyyidelerin güçlendirilmesini gündeme getireceğini ifade etti.