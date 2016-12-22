PARİS - Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 10 ay rehin kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Fransız gazeteci Nicolas Henin, Fransa'ya yerleşen Suriyeli bir gencin hikayesini anlattığı yeni eseri "Heysem: Bir Suriye gençliği" adlı çizgi-romanına ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye rejiminin radikal gruplardan beslendiğine işaret eden Henin, "Esed ve aşırılık yanlıları, muhalefet karşısında birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Savaş başladığından beri ikisine de alternatif olan ne varsa sistematik bir şekilde yok ediyorlar." diye konuştu.

Henin, aşırılık yanlılarının Suriye'de demokratik muhalefetin direnişine zarar verdiğini belirterek "Radikal gruplar, Suriye devrimini zehirleyerek rejimin işine yarıyor. Aşırılık yanlıları, Esed'in hayat sigortası. Onlara çok ihtiyacı var. Suriyeli demokratlar da değiştirilemeyen Esed rejimi ile radikal gruplar arasında kapana kısılmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Suriye devrimini yasa dışı göstermeye çalışıyorlar"

Güney Koreli çizer Kyungeun Park ile hazırladıkları yeni kitabıyla Suriye'deki demokratik muhalefetin yaşadıklarını doğrudan yansıtmayı hedeflediğini belirten Henin, şunları kaydetti:

"Suriye devrimi başlangıcından beri silahlı ve radikal bir hareket değil tamamen kendiliğinden oluşan bir demokratik girişim. Suriye devrimini yasa dışı göstermeye çalışıyorlar. Bu söylemlere karşı teorik ve doktrinsel bir dil kullanmak yerine doğrudan gerçek bir hikayeyi belgeleyerek anlatmayı tercih ettim. Heysem'in anlattıklarını hiç müdahale etmeden çizgiye aktardık. Çünkü bu bir belge ve tanıklıktan ibaret bir eser."

Kitabın çizgilerinin oluşumuna Heysem'in ailesinin önemli katkısı bulunduğunu vurgulayan Henin, "Heysem'in ailesi, Deraa'da ve sınırdan geçerken yaşadıkları bütün olayları ayrıntılı bir şekilde anlatarak bize yardımcı oldu. Çizgi romanla fazla ayrıntıya ve uzun anlatımlara başvurmadan çok sayıda insana ulaşabiliyorsunuz." diye konuştu.

AA