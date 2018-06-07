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Asılsız bomba tehdidine 12 yıl hapis cezası

Avustralya'da mahkeme, bomba tehdidiyle uçağın geri dönmesine neden olan kişiye 12 yıl hapis cezası verdi.

Asılsız bomba tehdidine 12 yıl hapis cezası

Avustralya'da mahkeme, bomba tehdidiyle uçağın geri dönmesine neden olan kişiye 12 yıl hapis cezası verdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:54
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Asılsız bomba tehdidine 12 yıl hapis cezası

Avustralya mahkemesi, asılsız bomba tehdidiyle Malezya Havayollarına ait bir uçağı geri döndüren Sri Lankalı yolcuyu 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Geçen yıl Avustralya'nın Melbourne kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren uçakta, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek uçağın geri dönmesine neden olan Sri Lankalı yolcu Manodh Mark, uçağın kontrolünü ele geçirme girişiminde bulunmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, uçağın güvenliğini tehlikeye atmak, kokpite girmeye çalışmak, patlayıcıyı tehdidinde bulunmak, uygunsuz davranışlar, uçak güvenliğini ihlal etme, zarar verme ve yolcuların hayatını tehlikeye atmaktan yargılanan Mark'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İçinde 220 yolcusu bulunan uçak Melbourne'den hareket ettikten 15 dakika sonra Mark'ın bomba tehdidi nedeniyle geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı.

Uçağın Melbourne'e inişinden sonra polis tarafından gözaltına alınan Sri Lankalı yolcunun üzerinde bomba bulunduğu iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avustralya MahkemesiMalezya HavayollarıSri Lankalı
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