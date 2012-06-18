'Artık İslamcılar bizden korkmalı'

BRÜKSEL - Yüzü kapatan giysilerin yasaklandığı Belçika'da iki hafta önce polisin peçeli bir kadına müdahalesiyle başlayan gerginliğe, şeriat talep eden Sharia4Belgium adlı örgüt de müdahil olmuştu.

Örgüt üyelerinin polise taşlı sopalı saldırılarını polisin gözaltı operasyonları takip etmiş, bir örgüt sempatizanı da iki polisi bıçaklayarak yaralamıştı.

Birçok Avrupa ülkesinde örgütlenen (Sharia4UK, Sharia4France, Sharia4Spain, Sharia4Holland) Sharia4Belgium'a karşı, Belçika'da Halk Partisi (Parti Populaire) gösteri düzenledi.'Entegre olmayan Müslümanlar dışarı' ve 'İslami faşizme hayır' pankartları taşıyan yaklaşık 100 kişilik aşırı sağcı grup, Kraliyet önünde toplanarak ülkedeki Müslümanlar aleyhinde sloganlar attı.

Yandaşlarına seslenen Halk Partisi lideri Mischael Modrikamen, "Bazıları yüzme havuzunda kadın-erkek saati ayrılsın istiyor, bazıları beden eğitim derslerine, bazıları tarih dersine girmiyor. Belçika'ya gelen, bizim değerlerimizi kabullenmeli, tersinin olmasını beklememeli. Bu nedenle şeriata karşıyız. Bu ülkenin değerlerine saygı göstermeyen gönderilsin" dedi.

Modrikamen, Belçika'da geleneksel partilerin şımarttığı Müslümanların sürekli yeni taleplerde bulunduğunu savunarak, özellikle Valon Hümanist Partisi'nin eski lideri İçişleri Bakanı Joelle Milquet'yi hedef aldı.

Irkçı politikacı, "Milquet'nin yaptığı en büyük yanlış ilk türbanlı kadını (Brüksel Bölge Milletvekili Mahinur Özdemir) parlamentoya almak, bunun hesabını verecek" diye konuştu.

Modrikamen, "İslamcılara karşı polise daha fazla yetki verilmesini" talep ederek, "Korku taraf değiştirmeli. Bugüne kadar biz İslamcılardan korkuyorsak, artık onlar bizden korkmalı" dedi.

Bu arada 500 metre mesafedeki Adalet Sarayı önünde toplanan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Nation40 adlı grup üyeleri ve aşırı sağcılar gösterinin ardından birbirine girdi.

Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olayda çok sayıda kişi hafif yaralandı.





Son Güncelleme: 18.06.2012 01:35