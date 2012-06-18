Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Artık İslamcılar bizden korkmalı'

Yüzü kapatan giysilerin yasaklanması, peçeli bir kadına müdahale ve polise yapılan saldırılar... Gerginliğin tırmandığı Belçika'da aşırı sağcı küçük bir grup sokağa çıktı.

'Artık İslamcılar bizden korkmalı'

Yüzü kapatan giysilerin yasaklanması, peçeli bir kadına müdahale ve polise yapılan saldırılar... Gerginliğin tırmandığı Belçika'da aşırı sağcı küçük bir grup sokağa çıktı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 09:34
497 Okunma
'Artık İslamcılar bizden korkmalı'
BRÜKSEL - Yüzü kapatan giysilerin yasaklandığı Belçika'da iki hafta önce polisin peçeli bir kadına müdahalesiyle başlayan gerginliğe, şeriat talep eden Sharia4Belgium adlı örgüt de müdahil olmuştu.
Örgüt üyelerinin polise taşlı sopalı saldırılarını polisin gözaltı operasyonları takip etmiş, bir örgüt sempatizanı da iki polisi bıçaklayarak yaralamıştı.
Birçok Avrupa ülkesinde örgütlenen (Sharia4UK, Sharia4France, Sharia4Spain, Sharia4Holland) Sharia4Belgium'a karşı, Belçika'da Halk Partisi (Parti Populaire) gösteri düzenledi.'Entegre olmayan Müslümanlar dışarı' ve 'İslami faşizme hayır' pankartları taşıyan yaklaşık 100 kişilik aşırı sağcı grup, Kraliyet önünde toplanarak ülkedeki Müslümanlar aleyhinde sloganlar attı.
Yandaşlarına seslenen Halk Partisi lideri Mischael Modrikamen, "Bazıları yüzme havuzunda kadın-erkek saati ayrılsın istiyor, bazıları beden eğitim derslerine, bazıları tarih dersine girmiyor. Belçika'ya gelen, bizim değerlerimizi kabullenmeli, tersinin olmasını beklememeli. Bu nedenle şeriata karşıyız. Bu ülkenin değerlerine saygı göstermeyen gönderilsin" dedi.
Modrikamen, Belçika'da geleneksel partilerin şımarttığı Müslümanların sürekli yeni taleplerde bulunduğunu savunarak, özellikle Valon Hümanist Partisi'nin eski lideri İçişleri Bakanı Joelle Milquet'yi hedef aldı.
Irkçı politikacı, "Milquet'nin yaptığı en büyük yanlış ilk türbanlı kadını (Brüksel Bölge Milletvekili Mahinur Özdemir) parlamentoya almak, bunun hesabını verecek" diye konuştu.
Modrikamen, "İslamcılara karşı polise daha fazla yetki verilmesini" talep ederek, "Korku taraf değiştirmeli. Bugüne kadar biz İslamcılardan korkuyorsak, artık onlar bizden korkmalı" dedi.
Bu arada 500 metre mesafedeki Adalet Sarayı önünde toplanan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Nation40 adlı grup üyeleri ve aşırı sağcılar gösterinin ardından birbirine girdi.
Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olayda çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Son Güncelleme: 18.06.2012 01:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ