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Arnavutluk'ta genel seçimi Rama kazandı

Arnavutluk'ta 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonucuna göre seçimin galibi, Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi oldu.

Arnavutluk'ta genel seçimi Rama kazandı

Arnavutluk'ta 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonucuna göre seçimin galibi, Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:31
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Arnavutluk'ta genel seçimi Rama kazandı

TİRAN

Arnavutluk'ta 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonucuna göre seçimin galibi, Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) oldu.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından düzenlenen basın toplantısında, oyların sayımının tamamlandığı bildirildi.

Seçime, kayıtlı 3 milyon 452 bin 260 kişinin yüzde 46,72'sinin oy kullandığı kaydedilirken, resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 48,33'ünü alan Başbakan Rama'nın liderliğindeki PS'nin seçimi kazandığı belirtildi.

Çoğunluğu sağlamak için 71 milletvekili koltuğu kazanmak gereken 140 koltuklu mecliste, PS toplam 74 milletvekilliği elde etti.

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ise oyların yüzde 28,81'ini alarak 43 milletvekili çıkarırken, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) ise yüzde 14,28 oy oranı ile 3'üncü sırada yer aldı ve 19 milletvekilini meclise gönderdi.

LSİ'yi, oyların yüzde 4,8'ini alarak 3 milletvekili çıkaran Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) takip etti. Sosyal Demokrat Partisi de yüzde 0,95 oy oranı ile mecliste 1 milletvekili tarafından temsil edilecek.

PS destekçileri sonucu kutladı

Bu arada, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan yüzlerce PS destekçisi, resmi olmayan sonuçları kutladı.

Başbakan ve PS Genel Başkanı Edi Rama, burada yaptığı konuşmada, halkın, başında bulunduğu partiyi bu misyon için tek güç olarak seçtiğini ifade etti.

Arnavutluk'un bu seçimde açıkça konuştuğunu dile getiren Rama, "Onlar geleceğini seçti ve hepimize 'Sevdiğimiz Arnavutluk'un' solun ve sağın üstünde olduğunu, sevdiğimiz ülkenin iktidardakilerin değil de vatandaşların olduğunu söyledi." dedi.

Seçilenlerin misyonunun Arnavutluk için çalışmak ve Arnavutların refahını sağlamak olduğunu kaydeden Edi Rama, bu misyonun partilerin ve iktidardakilerin kavga politikaları olmadığını söyledi.

Rama, "Arnavutluk'un bugün zorlukları sosyalist veya demokrat zorluklar değil, Arnavut zorlukları, aynı toprağın çocuklarının yeni ve eski zorluklarıdır." diye konuştu.

Muhalefet lideri partideki görevini dondurdu

Öte yandan, muhalefetteki PD Genel Başkanı Lulzim Basha, gazetecilere yaptığı açıklamada, partideki tüm görevlerini dondurma kararı aldığını söyledi.

Partideki genel başkanlık görevlerini 2 başkan yardımcısı ve genel sekretere devrettiğini belirten Basha, partisinde başkanlık seçimleri düzenlemek için çalışmalar yürüteceğini de aktardı.

Lulzim Basha, seçimde alınan sonucun tüm sorumluluğunu üzerine aldığını da bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukSeçimRama
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