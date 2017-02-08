Arjantin'in yeni büyükelçisi Türkçe öğreniyor

ANKARA

Fransızca, İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Arjantin'in yeni Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, elçilikte aldığı özel derslerle Türkçe öğreniyor.

Tettamanti, 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Ankara'daki yeni yaşamına alışma dönemini, Türkiye'de edindiği izlenimleri, iki ülke arasındaki benzerlikleri ve futbol merakını AA muhabirine anlattı.

Daha önce Şili, Kanada, Brezilya, Fransa ve İspanya gibi birçok ülkede farklı diplomatik misyonlarda görev yaptığını anlatan Büyükelçi Tettamanti, Ankara'da görevlendirildiğini öğrendikten sonra, Türkiye'yi tanımaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Tettamanti, "Bu çalışmalar süresince edindiğim bilgiler ve Türkiye'ye geldikten sonraki izlenimlerim arasında farklılık yok. Türkiye misafirperver bir ülke ve halkı da oldukça hoş." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli büyükelçi Türkçe öğreniyor

Fransızca, İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Büyükelçi Tettamanti, "Türkiye ve Arjantin arasındaki en belirgin farklılık, iki halkın farklı dil konuşuyor olması. Şimdilerde elçilikte aldığım özel derslerle Türkçe öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

İki ülke halkı arasında gözlemlediği diğer bir farklılığın da yemek yeme saatleri olduğunu söyleyen Tettamanti, "Sizler çok erken saatte yemek yiyorsunuz. Bizler ise oldukça geç saatte yiyoruz. Saat 21.30 ile 23.00 arasında çok sağlam akşam yemeği yiyebiliyoruz. Öğle yemeklerimiz ise daha hafif." diye konuştu.

Arjantin'de 'Telenovelas Turcas' diye ifade edilen Türk dizilerinin son yıllarda oldukça popüler olduğunu ve çok beğenildiğini söyleyen Tettamanti, Arjantinli kadınların büyük çoğunluğunun bu dizileri çok severek izlediğini vurguladı.

Arjantin'de bütün Ortadoğulular 'Turco'

Büyükelçi Tettamanti, ülkesine Ortadoğu'dan gelen birçok farklı topluluk için kullanılan 'Turco' (Türk) ifadesine ilişkin, "Arjantin'de bütün Ortadoğululara 'Turco' denilmesinin sebebi, Osmanlı döneminde Suriye ve Lübnanlılar başta olmak üzere buraya gelenlerin Türk pasaportu taşımasıydı." ifadesini kullandı. Tettamanti, geçmişte aynı şekilde özellikle Polonya'dan ülkesine gelen Yahudilerin de Rus pasaportu taşımaları sebebiyle Rus diye adlandırıldıklarını anlattı.

Fenerbahçe taraftarı

Futbol denince akla ilk gelen ülkelerden Arjantin'de, yaygın bir deyiş olan "Arjantin'in en iyi futbolcusu Maradona, dünyanın en iyi futbolcusu ise Messi" ifadesinin sorulması üzerine, Büyükelçi Tettamanti, en iyinin kişiden kişiye farklılık göstereceğini belirterek, "Messi normal biri fakat Maradona biraz çılgın." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu Maradona'nın küçüklüğünden beri ülkesinde herkes tarafından tanındığını anlatan Tettamanti, "Maradona çok küçük yaştayken bile insanlar onu parmakla gösteriyordu. İnsanlar birbirlerine 'Bak bu küçük çocuk Maradona. Görüyor musun ne kadar yetenekli. Ne kadar iyi oynuyor' diyordu." ifadesini kullandı. Tettamanti, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin ise çok genç yaşta İspanya'ya gittiğini ve Barcelona'da oynamaya başladığını söyledi.

Futbolu çok sevdiğini, Asya ve Afrika'daki birçok futbol takımını da takip ettiğini vurgulayan Tettamanti, "Türkiye'de desteklediğim takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi seviyorum ve maçlarını ilgiyle takip ediyorum." dedi.