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Arjantin'de Senato kürtaj yasasını reddetti

Arjantin'de Kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar tercihli olarak serbest hale getiren yasa tasarısı Senato'da reddedildi.

Arjantin'de Senato kürtaj yasasını reddetti

Arjantin'de Kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar tercihli olarak serbest hale getiren yasa tasarısı Senato'da reddedildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:22
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Arjantin'de Senato kürtaj yasasını reddetti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Senato, tercihe bağlı kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.

Senato'da 15 saat süren oturumda görüşülen tasarı, 31'e karşı 38 oyla reddedildi.

Tasarının destekçisi ve karşıtı olan gruplar yağan yağmura karşın Kongre dışında bekleyerek, dev ekranlardan oturumu izledi.

Ülkede yoğun tartışmalara yol açan tasarı, Katolik Kilisesi ve muhafazakar doktorlar ile feminist gruplar ve onları destekleyen tabip örgütlerini karşı karşıya getirmişti.

Parlamentonun alt kanadında kabul edilen tasarı, onay için Senato'ya sunulmuştu. Devlet Başkanı Mauricio Macri, Senato'nun onaylaması halinde tasarıyı imzalayacağını belirtmişti.

Arjantin'de kürtaja ancak tecavüz vakalarında ve sağlığı etkileyebilecek hallerde izin veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArjantinKürtaj Yasası
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