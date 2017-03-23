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Arjantin'de grevdeki on binlerce öğretmen gösteri düzenledi

Öğretmenler, maaşlarına yüzde 35 zam yapılmasını talep ediyor.

Arjantin'de grevdeki on binlerce öğretmen gösteri düzenledi

Öğretmenler, maaşlarına yüzde 35 zam yapılmasını talep ediyor.

23 Mart 2017 Perşembe 11:09
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Arjantin'de grevdeki on binlerce öğretmen gösteri düzenledi

BUENOS AIRES

Arjantin'de 6 Mart'tan bu yana maaşlarına artış yapılması talebiyle grev yapan on binlerce öğretmen gösteri düzenledi.

Başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan on binlerce özel ve devlet okulu öğretmeni sloganlar attı ve bazı yolları trafiğe kapattı. 

Devlet Başkanı Mauricio Macri ise grevin ekimde yapılacak kongre seçimleri öncesinde siyasi nedenlerle düzenlendiği değerlendirmesinde bulundu.

Özel Öğretmenler Sendikası ve Eğitim İşçileri Konfederasyonunun çağrısı üzerine 6 Mart'ta greve başlayan öğretmenler, ülkede geçen yıl yüzde 40'ı aşan enflasyon oranını telafi etmek için maaşlarında yüzde 35'lik artış talep ediyor.

Grevin başlamasından bu yana bazı bölgelerde öğretmenlerin maaş artış talebi yarı oranda da olsa karşılandı ve öğretmenler grevlerini sona erdirerek görevlerinin başına döndü.

Devlet Başkanı Macri'nin geçen yıl göreve gelmesinin ardından hükümet harcamalarının azaltılması amacıyla binlerce kişi işten çıkartılmıştı.

Macri, söz konusu politikaların ülkenin zor durumdaki ekonomisinin rahatlaması için gerekli olduğunu savunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArjantinGrevÖğretmen
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