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Arap Parlamentosu'na Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek üzere Arap Parlamentosu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Arap Parlamentosu'na Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek üzere Arap Parlamentosu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:27
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Arap Parlamentosu'na Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

KUVEYT - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Kudüs'te tırmanan gerilim ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek üzere Arap Parlamentosu'naolağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Arap Parlamentosu Başkanı Habib el-Maliki'ye konuyla ilgili bir yazı gönderen Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik ihlallerini sürdürdüğü, Filistin halkının Aksa'ya girişini ve orada namaz kılmasını engellediği belirtti.

Son gelişmeler çerçevesinde Arap Parlamentosu'nun mümkün olan en kısa sürede toplanması talebini Maliki'ye ileten Ganim, olağanüstü toplantıda, Kudüs'teki tehlikeli durumun etraflıca konuşulması, haksız uygulamalarına son vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını sağlayacak siyasi ve diplomatik adımlar konusunda fikir birliğine varılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ganim, "Arap halklarının temsilcileri olarak Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için harekete geçmeden, ellerimiz kollarımız bağlı oturmamız kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arap ParlamentosuÖnce Vatan Gazetesi
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