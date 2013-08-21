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Arap Birliği Suriye'deki katliamı kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri el-Arabi, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine kimyasal silahlarla düzenlediği saldırıyı kınadı.

Arap Birliği Suriye'deki katliamı kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri el-Arabi, Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesine kimyasal silahlarla düzenlediği saldırıyı kınadı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 16:49
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Arap Birliği Suriye'deki katliamı kınadı
ANKARA

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği ve kimyasal silahların kullanıldığı idda edilen saldırıyı saldırıyı "Korkunç bir suç" olarak nitelendirerek, konuyu araştırmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin acilen bölgeye gitmesini istedi.

BM heyetinin, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için" Şam'da bulunduğu esnada böyle olayın yaşanmasından şaşkınlık duyduğunu ifade eden Arabi, olayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

İşlenen bu suçun, uluslararası insan hakları kanunlarına açıkça aykırı olduğunu ifade eden Arabi, uluslararası ve Arap ülkelerindeki sağlık örgütleri, insani yardım teşkilatlarıı ve BM organlarını da yaralılara yardım için acilen hareket etmeye çağırdı.

Fransa'dan kınama

Fransa, Suriye’nin başkenti Şam’da sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı "sert dille" kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah yüzlerce sivilin ölümüne neden olan Şam’da düzenlenen ve “Suriye rejimine atfedilen” saldırının kınandığı belirtildi. “Bu dayanılmaz saldırıların sorumluları hesabını vermeli” ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının da aydınlatılması çağrısı yapıldı.

BM’ye ‘araştırılsın’ çağrısı

Şam’daki saldırıda “kimyasal gaz” kullanıldığı iddialarının BM’ye taşınacağı kaydedildi. Hükümet sözcüsü Najat Vallaud-Belkacem, konunun Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından BM’ye götürüleceğini söyledi.

Vallaud-Belkacem, BM yetkililerin, saldırının düzenlendiği yerde incelemelerde bulunması ve sinir gazı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin gelen bilgilerin derhal araştırılması gerektiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 16:50
Anahtar Kelimeler:
EsadABSuriye
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