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Arap Birliği acil toplanacak

Arap Birliği Dönem Başkanı Kuveyt, Suriye Hule'de çoğu çocuk 92 kişinin katledilmesinin ardından Arap Birliği'nin acil toplanacağını bildirdi.

Arap Birliği acil toplanacak

Arap Birliği Dönem Başkanı Kuveyt, Suriye Hule'de çoğu çocuk 92 kişinin katledilmesinin ardından Arap Birliği'nin acil toplanacağını bildirdi.

27 Mayıs 2012 Pazar 13:52
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Arap Birliği acil toplanacak
El Arabiya'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuveyt'in Suriye halkına karşı yapılanlara son vermek için önlemler almak ve durumu gözden geçirmek amacıyla olağanüstü toplantı yapılması için üye ülkelerle temasa geçeceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Hule'deki saldırı şiddetle kınanırken, Kuveyt'in ayrıca bölgesel ve uluslararası seviyede temaslara geçerek "uluslararası toplumdan kan dökülmesini durdurmak için sorumluluklarını üstlenmesini istediği" kaydedildi. Bu arada Kuveyt'te aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu yüzlerce kişinin Suriye Büyükelçiliği'nin önünde gösteri yaparak, katliamı kınadığı bildirildi. Göstericiler, hükümetten Özgür Suriye Ordusu'na silah göndermesini de istedi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca KİK olarak uluslararası topluma "sorumluluklarını üstlenmesi" çağrısını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri de dün Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırmıştı.

Son Güncelleme: 27.05.2012 05:52
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