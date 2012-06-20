Arap Baharı kaçınılmazdı

Görevde kaldığı 22 yıl içinde ekonomi, siyaset ve eğitim alanında ülkesine katkılarından dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından ''Üstün Hizmet Ödül''ne layık görülen Muhammed, ödülünü almak için geldiği İstanbul'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Muhammed, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yaşanan ve Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerine değinerek, ''Arap Baharı, halkın ihtiyaçlarını umursamayan yönetimlere karşı halkların ayaklanmasıdır. Bunun günün birinde olması kaçınılmazdı'' dedi.

Muhammed, Arap Baharı'nın ilk aşamasını teşkil eden ''mevcut rejimi devirme'' konusunda insanlar arasında birliğin sağlanabildiğini anlatarak, sonraki aşama olan yeni yönetimi belirme sürecinin ise sancılı olacağı uyarısında bulundu.