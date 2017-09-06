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'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'

Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN), Arakanlı Müslümanlara yönelik ordu eliyle yürütülen şiddet kampanyası bulunduğunu ve ülke çapında "Müslümanlardan arındırılmış bölgeler" oluşturulduğunu bildirdi.

'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'

Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN), Arakanlı Müslümanlara yönelik ordu eliyle yürütülen şiddet kampanyası bulunduğunu ve ülke çapında "Müslümanlardan arındırılmış bölgeler" oluşturulduğunu bildirdi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:30
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'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'

YANGON/ANKARA

Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'ın merkezi ile Arakan (Rakhine) ve Karen eyaletlerindeki 46'dan fazla kasaba ve köyde, 8 ay boyunca 350'den fazla kişiyle mülakat yaparak hazırladığı Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırıları ve insan hakları ihlallerini içeren 104 sayfalık rapor yayımladı. 

Raporda, Myanmar'daki Müslümanlara yönelik zulümlerin, özellikle 2012'den bu yana artarak devam ettiği kaydedilerek, "Ülke çapında 'Müslümanlardan arındırılmış bölgeler' oluşturulmuş, Müslümanların ibadethaneleri kapatılmış ya da kullanılamaz hale getirilmiştir." tespitine yer verildi.

Myanmar'da "sözde sivil yönetim" döneminde de Müslümanlara zulmün devam ettiğine işaret edilen raporda, "Müslümanların büyük bölümüne kimlik kartları verilmiyor. Arakanlı Müslümanlara yönelik ordu eliyle yürütülen bir şiddet kampanyası var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, eski Devlet Başkanı Thein Sein döneminde dini ayrımcılık içeren 4 kanunun yürürlüğe girdiği ve Müslümanlara baskının kurumsallaştırılarak sürdüğü vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Müslümanlara yönelik toplumundaki sosyal tutumları bir türlü değiştiremiyor. Ayrıca, iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) liderlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik karşıt açıklamalar yapmalarına izin veriliyor."

Myanmar İslami Dini İşler Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rapordaki tespitlere büyük oranda katıldığını belirterek, Yangon ve diğer bölgelerde yaşayan Müslümanların büyük bölümünün kimlik kartının bulunmadığını ve temel haklardan mahrum kaldığını bildirdi.

Arakanlı Müslümanların kaçış mücadelesi sürüyor

Sosyal medyada yayınlanan ve dün çekilen görüntülerde, evlerinin kundaklanması sonucu dağlık bölgedeki dere kenarlarında bekleyen Arakanlı Müslümanların durumu görülüyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArakanlıMüslümanlarŞiddetKampanya
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