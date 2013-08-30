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Arakanlı Müslümanlara Memur-Sen'den yetimhane

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen), Arakanlı yetimler için Bangladeş'e yaklaşık 300 kişilik külliye ve yetimhane inşa edilecek.

Arakanlı Müslümanlara Memur-Sen'den yetimhane

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen), Arakanlı yetimler için Bangladeş'e yaklaşık 300 kişilik külliye ve yetimhane inşa edilecek.

30 Ağustos 2013 Cuma 11:51
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Arakanlı Müslümanlara Memur-Sen'den yetimhane

ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, yaşadıkları yerde zulüm gören Arakanlı Müslümanların daha güvenli olan Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Konfederasyon olarak Bangladeş'e giden Arakanlı  Müslümanlara yardım elini uzatmak için bir süredir çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Gündoğdu, külliye ve yetimhane yapılımını kapsayan projede  karar kılındığını bildirdi.

Projenin hayata geçirilmesi için Bangladeş-Myanmar sınırındaki Coz'x Bazar kentinde, 6 bin 200 metrekarelik bir arsa aldıklarını dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Orada geleneksel mimariyle yaklaşık 300 kişilik külliye  ve yetimhane inşa edeceğiz. Muson yağışları nedeniyle sular altında olan bölgede projenin taban dolgusuna başladık. Yaklaşık bir yılda tamamlayarak Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adını vereceğimiz külliye ve yetimhanede, Arakanlı Müslüman yetimler kalacak." 

Yetimlere mesleki eğitim verilecek

Gündoğdu, yetimhanede, Coz'x Bazar'da yaşayan ve yardıma muhtaç olanlar için de yer ayıracaklarını ifade ederek, yetimhanede kalanlara mesleki eğitim vereceklerini söyledi.

Projenin uzun vadeli olduğuna ve Memur-Sen'den bir görevlinin orada sürekli bulunacağına dikkati çeken Gündoğdu, "Orada barınacak 300 yetim için 'koruyucu anne-baba' uygulaması başlatacağız. Üyelerimizden dileyenler, oradaki bir yetimin masraflarını karşılayabilecek" dedi.

Gündoğdu, projenin başarıya ulaşması halinde dünyanın başka coğrafyalarında da benzer uygulamaları hayata geçirebileceklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 11:52
Anahtar Kelimeler:
Arakanlı Müslümanlara Memur-Senden Yetimhane
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