Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110143
ALTIN
155.457
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.0485
EURO
4.4358
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru

Myanmar'daki Balukhali Kampı'ndaki Arakanlı Müslümanların yüzde 51'inden fazlasını oluşturan kadın ve çocuklar, "korkunç" şartlar altında, yeterli gıda, su, hijyen ve tıbbi bakım olmadan yaşıyor.

Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru

Myanmar'daki Balukhali Kampı'ndaki Arakanlı Müslümanların yüzde 51'inden fazlasını oluşturan kadın ve çocuklar, "korkunç" şartlar altında, yeterli gıda, su, hijyen ve tıbbi bakım olmadan yaşıyor.

31 Ekim 2017 Salı 12:29
42 Okunma
Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru

Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan ve derme çatma kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlardan hemen her kadın ve kız çocuğunun, cinsel saldırı, toplu ya da münferit tecavüz, cinayet, canlı canlı yakılma dahil korkunç katliamlara şahit veya bu saldırıların kurbanı olduğu açıklandı.

BM Kadın Birimi, (UN Women), Bangladeş'teki Balukhali sığınmacı kampında kalan toplum liderleri ve sığınmacılarla yaptığı görüşmelerden yola çıkarak "Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman Sığınmacı Krizi üzerine Toplumsal Cinsiyet Özeti" başlıklı rapor hazırladı.

Yayımlanan rapora göre, kamptaki Arakanlı Müslümanların yüzde 51'inden fazlasını teşkil eden kadın ve çocuklar, "korkunç" şartlar altında, yeterli gıda, su, hijyen ve tıbbi bakım olmadan yaşıyor.

Söz konusu kriz, kadınlar, kız çocukları ve savunmasız Arakanlı Müslüman grupları orantısız şekilde etkiliyor.

Balukhali Kampındaki hemen her kadın ve kız çocuğu, çeşitli cinsel saldırı, tecavüz, toplu tecavüz, cinayet, aile üyesi ya da komşusunun canlı canlı yakılmasına ya şahit ya da bu olayların kurbanı olmuş durumda. Saldırılar, Myanmar ordusu ve fanatik Budistler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 400 bin müslümanın acilen su ve hijyene ihtiyacı var

Maruz kaldıkları ağır durumlar, Arakanlı Müslümanları sadece sevdiklerinin kaybı konusunda değil, mal varlıklarının, geçim kaynaklarının ve tüm mali güvencelerini kaybettikleri için travmaya uğratıyor.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarındaki nüfusun gittikçe artması ve güvenliğin azalması özellikle kadın ve kız çocukları açısından ciddi güvenlik endişeleri doğuruyor.

Kamplardaki nüfusun artması nedeniyle tuvalet, su kaynağı ve banyo sıkıntısı da ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve buralarda kalan Arakanlı Müslümanlardan yaklaşık 400 bini acilen su ve hijyene ihtiyaç duyuyor.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kadınlardan 24 bin hamile ve emziren kadın da sağlık hizmetine muhtaç.

Ayrıca, kamplarda kalan kadın ve çocukların birçoğunun yanında bir erkek yok, bu durum da onları insan kaçakçılığı, cinsel istismar kurbanı olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarArakanArakanlı Müslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kongo'da 600 bine yakın çocuk 6 ay içinde ölebilir'
'Kongo'da 600 bine yakın çocuk 6 ay içinde ölebilir'
'Kuzey Kore'de tünel çöktü: 200 kişi öldü' iddiası
'Kuzey Kore'de tünel çöktü: 200 kişi öldü' iddiası
"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"
"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"
Bağdat'tan Kerkük'te 'yabancı güç bulundurmama' kararı
Bağdat'tan Kerkük'te 'yabancı güç bulundurmama' kararı
Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor
Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor
Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı
Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı
'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'
'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'
Kerkük'ten Erbil'e kaçan aileler yardım bekliyor
Kerkük'ten Erbil'e kaçan aileler yardım bekliyor
Özbekistan Hava Yolları'nın Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor
Özbekistan Hava Yolları'nın Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ